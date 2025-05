Pecco Bagnaia disperato cade anche a Silverstone | il chivassese precipita a -72 da Marc Marquez

Pecco Bagnaia, ancora una volta, sfortunato e disperato, cade anche a Silverstone, aggravando la sua crisi di risultati. Dopo aver partito dalla prima fila, in terza posizione, il pilota chivassese è precipitato al dodicesimo posto al quarto giro, vittima di una perdita di grip alla Desmosedici GP25. Un weekend ancora più difficile da dimenticare per Bagnaia, che si allontana ulteriormente dalla vetta del campionato, lasciando spazio alla delusione e alla frustrazione.

Un altro weekend da dimenticare per Pecco Bagnaia. Oggi, domenica 25 maggio, il chivassese partiva dalla prima fila, in terza posizione, ma è caduto al quarto giro, quando era in dodicesima posizione, dopo aver perso il posteriore della sua Desmosedici GP25.

