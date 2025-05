Pd lavoriamo per una grande manifestazione nazionale per Gaza

Siamo attivamente impegnati nella preparazione di una grande manifestazione nazionale per Gaza, unendo le forze con una rete di associazioni che ha risposto all’appello di Marzabotto. In questo momento, stiamo lavorando con spirito unitario per amplificare la nostra voce e garantire una partecipazione massiccia, affinché il nostro messaggio di solidarietà e pace arrivi forte e chiaro a tutti.

"Siamo al lavoro con la rete di associazioni che si è riunita sull'appello di Marzabotto per organizzare una grande manifestazione nazionale per Gaza. Facciamo tutti insieme uno sforzo, in queste ore, con spirito largo e unitario, per renderla ancora più grande e partecipata". Lo riferiscono all'ANSA fonti del Nazareno...

