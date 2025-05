Paziente psichiatrico si barrica nel bagno di un fast food a Roma

Un uomo, identificato come paziente psichiatrico, si è barricato nel bagno di un fast food a Roma, in viale Eritrea, seminando il panico tra i clienti. Con il volto coperto e dichiarando di essere armato, ha attirato l'attenzione delle forze dell'ordine e dei sanitar, che sono intervenuti prontamente sul posto per gestire la situazione e garantire la sicurezza di tutti.

AGI - Un uomo, un paziente psichiatrico con volto coperto, che ha detto di essere armato, ha seminato il panico questa sera in un fast food di viale Eritrea, nel quartiere Africano, a Roma. Sul posto polizia, carabinieri, sanitari del 118 e vigili del fuoco. L'uomo ha minacciato diversi clienti prima di chiudersi in bagno. Nessuno sarebbe in ostaggio. La strada sarebbe bloccata dal fast food fino alla nota pasticceria 'Romoli'. Il negoziatore starebbe cercando di farlo uscire dal bagno... 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Paziente psichiatrico si barrica nel bagno di un fast food a Roma

