Pauroso incidente sulla Statale due feriti | un giovane estratto dalle lamiere

Un pauroso incidente si è verificato sulla statale 379, coinvolgendo un'auto uscita di strada. L'impatto ha causato l'auto a ridursi in lamiere, con un ferito estratto dalle macerie dai soccorritori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per soccorrere e mettere in sicurezza la zona. Le cause dell'incidente sono ancora in corso di accertamento.

Incidente sulla strada statale 379: un'auto finisce fuori strada, un ferito estratto dall'auto accartocciata e ridotta ad un ammasso di lamiere. Lo schianto si è verificato questa. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Pauroso incidente sulla Statale, due feriti: un giovane estratto dalle lamiere

