Passeggiata tra i vicoli del Capo con sorpresa | c' è anche un murale che racconta la storia di Palermo

Passeggiare tra i vicoli del Capo di Palermo è un viaggio fra sorprese e storie antiche. Tra muri affrescati che raccontano il passato e suoni di musica assordante, si respira un’aria vivace e autentica. Nonostante alcune difficoltà come strade dissestate e raccolta differenziata in ritardo, ogni angolo riserva un improvviso momento di bellezza, come quello che si svela in piazza, rivelando il cuore pulsante di questa storica zona.

Camminare per i vicoli del Capo riserva sempre qualche sorpresa tra strade divelte, musica spesso troppo ad alto volume (specialmente la domenica) e raccolta differenziata che stenta a decollare (basta arrivare in via Lascaris per capire che poco è cambiato). Improvvisamente, però, in piazza. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Passeggiata tra i vicoli del Capo con sorpresa: c'è anche un murale che racconta la storia di Palermo

