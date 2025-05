Passeggiata tra i vicoli del Capo con sorpresa | c' è anche un murale che racconta la storia di Palermo

Passeggiando tra i vicoli del Capo, ogni angolo rivela una nuova storia, tra strade vissute e melodie avvolgenti. Nonostante le sfide quotidiane come la raccolta differenziata e i suoni del quartiere, il vero colpo di scena si trova in piazza: un murale che racconta la ricca storia di Palermo, un testimone silenzioso delle emozioni e delle tradizioni che permeano ogni pietra di questa affascinante città.

Camminare per i vicoli del Capo riserva sempre qualche sorpresa tra strade divelte, musica spesso troppo ad alto volume (specialmente la domenica) e raccolta differenziata che stenta a decollare (basta arrivare in via Lascaris per capire che poco è cambiato). Improvvisamente, però, in piazza... 🔗 Leggi su Palermotoday.it