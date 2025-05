Passa il concorso pubblico ma non viene inserito nelle categorie protette professore fa ricorso al Tar contro il ministero | Sono un orfano di servizio

Un ex concorrente, che ha partecipato a un concorso pubblico per 10 posti nel Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, si è classificato quattordicesimo. Non essendo inserito nelle categorie protette, ha fatto ricorso al TAR contro il Ministero, sostenendo di essere orfano di servizio. La sua posizione evidenzia problematiche riguardanti le riserve di posti e i diritti degli esclusi dalle categorie protette.

TREVISO - Partecipa a un concorso pubblico per 10 posti nel Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità e si piazza, a livello assoluto, al quattordicesimo posto.. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Passa il concorso pubblico ma non viene inserito nelle categorie protette, professore fa ricorso al Tar contro il ministero: «Sono un orfano di servizio»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Passa il Giro d'Italia: come cambiano le linee del trasporto pubblico

Martedì 20 maggio, in occasione della 10° tappa del Giro d’Italia 2025, Autolinee Toscane annuncia modifiche ai servizi bus nel bacino di Pisa.

Concorso pubblico Senato della Repubblica: posti disponibili e modalità di selezione

Il Senato della Repubblica ha aperto un concorso pubblico per l'assunzione di 15 Consiglieri parlamentari, suddivisi nei settori giuridico ed economico.

Concorso secondaria PNRR2: in alcune classi di concorso si passa alla prova orale con 70, in altre occorre addirittura 100. Ecco il voto minimo [COMPLETO]

L'attesa è finita: oggi gli USR pubblicano la lista dei candidati ammessi alla prova orale del concorso DDG n.

Cosa riportano altre fonti

Decreto Sostegni bis, chi non passa il concorso viene escluso al successivo. Anief: è inaccettabile

Scrive orizzontescuola.it: L’articolo 59 della bozza del Decreto Sostegni bis approvata dal Consiglio dei Ministri il 20 maggio contiene una norma che non ha motivo di esistere: chi non supera un concorso della scuola non ...

Concorso pubblico, cosa succede se non mi presento?

Lo riporta money.it: Indipendente dalla ragione, quasi sempre, chi non si presenta a un concorso pubblico viene escluso dallo stesso, proprio come se avesse rinunciato. Questa regola generale, che può comunque in astratto ...

Come funzionano le prove di un concorso pubblico

Scrive pmi.it: Superare le prove di un concorso pubblico è l’obiettivo di tutti i ... la convocazione per la prova scritta viene pubblicata almeno 15 giorni prima del suo svolgimento. La prova preselettiva ...

Vinco il concorso ma il posto non c'è