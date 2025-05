Pasquale La Rocca in ospedale | incerta la sua presenza nella finale di Sognando Ballando con le stelle

Pasquale La Rocca, assente recentemente da "Sognando... Ballando con le stelle", ha annunciato sui social di essere stato ricoverato in ospedale per problemi di salute. La sua presenza nella finale di venerdì 30 maggio resta incerta, lasciando i fan in attesa di ulteriori aggiornamenti. Restate con noi per scoprire sviluppi e possibili nuovi dettagli sulla sua partecipazione.

