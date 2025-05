Pasinato | Finale? L’Inter avrà già dimenticato la delusione scudetto!

Giancarlo Pasinato, ex giocatore dell'Inter, analizza la situazione attuale della squadra nerazzurra, reduce dalla delusione per la mancata conquista dello scudetto. In un'intervista a Radio Sportiva, Pasinato esprime la sua convinzione che l'Inter saprà subito rialzarsi, concentrandosi sulla fondamentale finale di Champions League che la attende. La determinazione e il carattere della squadra potrebbero rivelarsi decisivi in questo momento cruciale della stagione.

Giancarlo Pasinato, ex giocatore nerazzurro, inquadra il momento dell’Inter, reduce dalla perdita dello scudetto e con la finale di Champions League all’orizzonte. UNA CONVINZIONE – Giancarlo Pasinato, intervenuto su Radio Sportiva, spiega il suo punto di vista sul finale di campionato dell’Inter: « Perdere lo scudetto così ha fatto male, anche se chi arriva primo significa che l’ha meritato. Bisogna dire che il Napoli ha avuto i suoi meriti. Però rispetto a tre anni fa, quando l’Inter ha perso lo scudetto regalandolo al Milan, credo che questa volta ha fatto ancora più male. Adesso c’è la finale di Champions League e non si ricorderanno neanche di quello che è successo pochi giorni fa... 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Pasinato: «Finale? L’Inter avrà già dimenticato la delusione scudetto!»

Scopri altri approfondimenti

Lotta Scudetto, Sacchi: «L’Inter avrà un peso maggiore! Se fossi Inzaghi gestirei in questo modo il finale…»

Arrigo Sacchi, leggendario ex allenatore, analizza la corsa scudetto e sottolinea il potere strategico dell'Inter.

Champions League, parlamentari tifosi dell’Inter a caccia dei biglietti per la finale: La Russa avrà un posto d’onore

La finale di Champions League tra Inter e Paris Saint Germain accende l'entusiasmo dei membri dell'Inter Club Parlamento, impegnati nella frenetica ricerca di biglietti.

Muslimovic elogia l’Inter: «Nerazzurri in finale di Champions? Contentissimo. E su Inzaghi…»

Zlatan Muslimovic, ex attaccante bosniaco, ha elogiato l'Inter per il suo straordinario percorso verso la finale di Champions League.

Torino-Inter 1-1 (Cuttone, Altobelli) finale ritorno coppa Italia del 21 maggio 1982