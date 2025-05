Parte il countdown per l’ultima giornata di Serie A Da dove passa la salvezza di Verona Parma Lecce Empoli e Venezia

Il grande giorno è finalmente arrivato: l’ultimo atto della Serie A 2024/2025 è qui e con esso un'intensa battaglia per la salvezza. Verona, Parma, Lecce, Empoli e Venezia si affrontano in un finale che promette emozioni, con combinazioni e calcoli cruciali che decideranno chi resterà nella massima serie. Scopriamo insieme le possibilità di ciascuna squadra nell'ultimo, decisivo, matchday!

Serie A, tutte le combinazioni della lotta salvezza di Verona, Parma, Lecce, Empoli e Venezia La stagione calcistica 20242025 della Serie A si avvia verso la conclusione, con cinque squadre impegnate nella lotta per evitare la retrocessione. Hellas Verona (34 punti), Parma (33), Lecce (31), Empoli (31) e Venezia (29) sono le protagoniste di questa ...

