Parte da Bergamo la rivoluzione del settore Horeca | un software per digitalizzare ordini e consegne

Da Bergamo nasce una rivoluzione nel settore Ho.Re.Ca: un innovativo software che digitalizza ordini e consegne. Sembra incredibile, ma nessuno aveva mai realizzato un sistema completo dedicato ai grossisti, capace di semplificare l’intero processo di ordinazione di food & beverage. Una soluzione all’avanguardia che promette di rivoluzionare il modo di lavorare di ristoranti, hotel e caffé, portando efficienza e innovazione nel settore.

Sembra incredibile, ma nessuno, ad oggi, ci aveva mai pensato o, quantomeno, era mai riuscito a mettere a terra il progetto di un software dedicato ai grossisti del settore Ho.Re.Ca (hotellerie-restaurant-café), capace di digitalizzare l’intero processo dell’ordinativo di food & beverage, dalle necessità dell’imprenditore fino al magazzino. Ce l’hanno fatta, dopo 7 anni di lavoro e circa mezzo milione di euro investito, Davide Bruzzese, Karim Dhouibi e Alexander Foessinger, rispettivamente presidente, Chief Sales Officer e Chief Financial Officer di DueBee, startup innovativa con cuore bolzanino ma operatività tutta bergamasca... 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Parte da Bergamo la rivoluzione del settore Horeca: un software per digitalizzare ordini e consegne

