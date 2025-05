Parma i convocati per l’Atalanta | la scelta su Man e c’è un recupero

Cristian Chivu, allenatore del Parma, ha reso nota la lista dei convocati per la sfida contro l’Atalanta. Tra i rientri più attesi c'è quello di Mané, mentre dovranno fare a meno di Leoni e Mihaila. Scopriamo insieme tutte le ultime novità e i dettagli relativi alla formazione che affronterà i bergamaschi.

Cristian Chivu, allenatore del Parma, ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista del match contro l'Atalanta. Assenti Leoni e Mihaila, mentre recuperano Man e Cancellieri. Di seguito la lista completa. Portieri: Corvi, Marcone, Suzuki. Difensori: Balogh, Circati, ...

