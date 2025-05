Paredes e Saelemaekers | la Roma batte il Torino ma non basta Sarà Europa League

La Roma chiude la stagione con una vittoria 2-0 sul Torino, grazie ai gol di Paredes e Saelemaekers. Tuttavia, il quinto posto in classifica non basta per garantire l'accesso alla Champions League, relegando i giallorossi all'Europa League. Nonostante l'ottima prestazione, il sogno di tornare tra le grandi d'Europa sfuma, lasciando un retrogusto amaro alla fine di un campionato intenso.

Finisce al quinto posto il campionato della Roma. I giallorossi battono 2-0 il Torino, ma non riescono a centrare la qualificazione in Champions

