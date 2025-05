Parchi a puntino una città degna del G20

Senigallia, preparandosi alla stagione estiva e seguendo il modello del G20, investe nei parchi e nelle spiagge con milioni di euro, puntando anche su iniziative eco-friendly. Sono in corso lavori di sistemazione e miglioramento, con l’obiettivo di concluderli entro la prima settimana di giugno, quando si inizia l’alta stagione. Divieti e regolamenti saranno in vigore per garantire l’ordine e la sicurezza, mentre si rafforzano i servizi portuali e si promuovono iniziative sostenibili.

Sulla scia del G20 spiagge, Senigallia si prepara alla stagione estiva, grandi manovre su parchi, con investimenti da migliaia di euro, porto, ma anche iniziative eco-friendly. L’obiettivo è quello di terminare gli interventi nella prima settimana di giugno, dal 6 si entra in ‘alta stagione’, vietato farsi trovare impreparati. L’assessore all’ambiente e al porto Elena Campagnolo fa il punto della situazione. Assessore, come stanno procedendo gli interventi sul verde pubblico? "Siamo al 4° taglio dell’erba, siamo arrivati anche al taglio delle siepi sul lungomare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Parchi a puntino, una città degna del G20"

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Torna la Notte dei Musei, entrata a 1 euro anche nei parchi: ecco tutti gli eventi in città e provincia

Torna la Notte dei Musei, con ingressi a soli 1 euro per musei e parchi, sabato 17 maggio. La Regione Siciliana partecipa all'evento patrocinato da Unesco e Consiglio d'Europa, offrendo aperture straordinarie di luoghi di cultura e archeologici.

Torna la Notte dei Musei, entrata a 1 euro anche nei parchi: ecco tutti gli eventi in città e provincia

Torna la Notte dei Musei, un’occasione imperdibile per esplorare la bellezza culturale della Sicilia, con ingressi a soli 1 euro.

La città dove l’80% dei cittadini è obeso o in sovrappeso: “C’è solo un negozio di frutta e verdura”

A Ebbw Vale, nel Galles del Sud, la preoccupante realtà è che la maggior parte dei cittadini è obesa o in sovrappeso, con un'unica oasi sana: un negozio di frutta e verdura.

Un viaje de novios ???? | Emilia Pardo Bazán | Viaje, Romance y Reflexión