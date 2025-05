Papiri la truffa dei cartonnage un intrigo internazionale

Il 16 gennaio 2012, Scott Carroll entra alla Baylor University di Waco, Texas, per indagare sulla truffa internazionale dei cartonnage, coinvolgente antichi papiri. La vicenda svela un intrigo globale legato a falsificazioni e traffico illecito di antichitĂ , mettendo in luce il ruolo di esperti e collezionisti nel mercato nero. Il caso evidenzia le sfide della tutela del patrimonio culturale e flussi illeciti di reperti storici.

E' il 16 gennaio del 2012 quando Scott Carroll varca la porta della Baylor University di Waco, in Texas, dove è atteso al dipartimento di Studi umanistici.

