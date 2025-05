Papà si era curato per la stitichezza ma è morto un mese dopo | aveva un mieloma multiplo | lo sfogo di Beth Hunt

Beth Hunt ricorda con tristezza il padre Ronnie, scomparso a 68 anni per un mieloma multiplo fulminante, poche settimane dopo aver curato una stitichezza. La diagnosi tempestiva non è avvenuta, impedendogli di vivere pienamente la pensione. Con voce spezzata dall’emozione, Beth condivide la sua storia, sottolineando l’importanza di una diagnosi precoce e della consapevolezza sui rischi di questo mieloma aggressivo.

“Non ha potuto godersi un solo giorno di pensione” con un filo di voce spezzato dall’emozione e dalla tristezza, Beth Hunt ha raccontato al Daily Mail la storia del suo patrigno 68enne Ronnie Haston, morto per mieloma multiplo fulminante. Ma la diagnosi non è stata tempestiva. L’uomo ha iniziato a sentirsi male con sintomi come debolezza muscolare, affaticamento e stitichezza verso la fine di marzo 2024, ma il suo medico ha liquidato i sintomi del paziente come semplice “stitichezza”, così gli ha somministrato lassativi e gli ha detto di aspettare due settimane per poter fare le analisi del sangue. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it