Papa Leone XIV Vi ringrazio per l’affetto che mi state manifestando sostenetemi con la preghiera

Papa Leone XIV ringrazia i fedeli per l’affetto e invita a sostenerlo con la preghiera, dopo aver iniziato il suo ministero a Roma. In un messaggio di apertura, esprime gratitudine e chiedere vicinanza spirituale, sottolineando l’importanza del sostegno della comunità cristiana nel suo cammino. Un gesto di umiltà e collaborazione per un inizio di pontificato condiviso con i fedeli.

ROMA (ITALPRESS) – " Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Da pochi giorni ho iniziato il mio ministero in mezzo a voi e desidero anzitutto ringraziarvi per l'affetto che mi state manifestando, mentre vi chiedo di sostenermi con la vostra preghiera e vicinanza". Queste le parole dette da Papa Leone XIV prima del Regina Caeli.

