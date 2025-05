Papa Leone XIV sulla papamobile dopo l’insediamento

Papa Leone XIV, fresco di insediamento come vescovo di Roma, si presenta ai fedeli in piazza a bordo della papamobile. Al termine della cerimonia nella Basilica di San Giovanni in Laterano, il nuovo Pontefice esprime il suo affetto per i romani: “Dico a voi, cittadini di Roma: vi amo e voglio entrare al vostro servizio”. Un messaggio di vicinanza e dedizione che segna l'inizio del suo pontificato.

Papa Leone XIV saluta i fedeli in piazza, a bordo della papamobile, al termine della cerimonia di insediamento come vescovo di Roma nella Basilica di San Giovanni in Laterano. Papa Leone XIV: "Dico a romani: vi amo e voglio entrare al vostro servizio". "Posso assicurarvi che vi amo, che desidero solo entrare al vostro servizio e mettere a disposizione di tutti le mie povere forze, quel poco che ho e che sono", ha dichiarato Prevost nel corso dell'omelia della messa a San Giovanni. Il Santo Padre ha ripreso una citazione dell'omelia pronunciata da Papa Giovanni Paolo I in occasione della Presa di Possesso della Cathedra Romana, 23 settembre 1978...

