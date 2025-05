Papa Leone XIV si affaccia dal Palazzo Apostolico | Invoco coraggio per chi cerca dialogo e pace

Papa Leone XIV si affaccia dal palazzo apostolico, invocando coraggio per chi cerca dialogo e pace. In una giornata ricca di eventi, il Santo Padre sarà ricevuto in piazza e, successivamente, insedierà sulla Cathedra Romana a San Giovanni. Un giorno di fede e impegno per la città di Roma, all'insegna della speranza e della solidarietà.

Oggi Papa Leone XIV trova di fronte a sé una giornata carica di eventi. A seguito della celebrazione del Regina Coeli, il Santo Padre è atteso alle 16:15 in Piazza dell'Aracoeli per ricevere l'omaggio della città di Roma. Subito dopo, intorno alle 17, si insedierà sulla Cathedra Romana a San Giovanni in Laterano e successivamente si sposterà nella Basilica di Santa Maria Maggiore per una preghiera all'Icona Salus Populi Romani L'articolo Papa Leone XIV si affaccia dal Palazzo Apostolico: “Invoco coraggio per chi cerca dialogo e pace” proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Papa Leone XIV si affaccia dal Palazzo Apostolico: “Invoco coraggio per chi cerca dialogo e pace”

