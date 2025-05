Papa Leone XIV prega alla Salus Popoli Romani | Ci aiuti a camminare uniti

Papa Leone XIV ha pregato alla Salus Populi Romani, implorando aiuto per un cammino di unità. Accolto da un caloroso applauso nella Basilica di Santa Maria Maggiore, il Pontefice ha reso omaggio a un'icona particolarmente amata dai romani, già venerata da Papa Francesco, sepolto lì. Con lui, i cardinali, tra cui Stanislaw Rylko, arciprete della basilica, hanno condiviso questo momento di profonda spiritualità.

