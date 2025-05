Papa Leone XIV Per voi sono romano | la prima giornata da vescovo di Roma tra Campidoglio Laterano e Santa Maria Maggiore

Papa Leone XIV, al suo esordio come vescovo di Roma, inizia la giornata con il Regina Caeli in Piazza San Pietro, dedicando un pensiero ai popoli in guerra. Le sue parole, pronunciate davanti a migliaia di fedeli, esprimono un forte invito alla pace e alla solidarietà, segnando il cammino di un pontificato improntato alla speranza e alla tenerezza, tra le storiche tappe del Campidoglio, del Laterano e di Santa Maria Maggiore.

Piazza San Pietro, mezzogiorno in punto. Papa Leone XIV apre la giornata con il Regina Caeli e un pensiero fermo alle guerre in corso: «Abbraccio i popoli sofferenti, preghiamo per il coraggio della pace». Le sue parole, pronunciate davanti a migliaia di fedeli, segnano il passaggio simbolico dal ministero universale alla cura concreta della diocesi.

