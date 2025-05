Papa Leone XIV l' insediamento sulla Cattedra di Roma nella Basilica di San Giovanni in Laterano | Auspico valori di umanità e civiltà

Papa Leone XIV, durante l'insediamento sulla Cattedra di Roma nella Basilica di San Giovanni in Laterano, ha espresso un forte auspicio per valori di umanità e civiltà. Ricevuto dall'omaggio della città e dal sindaco Gualtieri, il Pontefice ha dichiarato con commozione: “Oggi posso dire che per voi e con voi sono romano!”, sottolineando il legame profondo con i cittadini e il suo impegno per una Roma migliore.

Il Pontefice ha ricevuto l’omaggio della città e del sindaco Gualtieri prima dell’insediamento ufficiale sulla Cattedra di San Giovanni in Laterano “Oggi posso dire che per voi e con voi sono romano!”. Con queste parole dense di significato e affetto, Papa Leone XIV si è rivolto ai cittadini... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Papa Leone XIV, l'insediamento sulla Cattedra di Roma nella Basilica di San Giovanni in Laterano: "Auspico valori di umanità e civiltà"

