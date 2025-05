Papa Leone XIV | La nostra preghiera abbraccia i popoli che soffrono per la guerra

Il Papa Leone XIV, in un toccante messaggio durante il Regina Caeli del 25 maggio 2025, ha espressamente sottolineato l'importanza della preghiera per i popoli colpiti dalla guerra. Con parole di speranza, ha invocato coraggio e perseveranza per coloro che si dedicano al dialogo e alla ricerca autentica della pace, manifestando così la sua vicinanza alle vittime dei conflitti e il suo impegno per un futuro migliore.

(Agenzia Vista) CittĂ del Vaticano, 25 maggio 2025 "La nostra preghiera abbraccia tutti i popoli che soffrono a causa della guerra. Invochiamo coraggio e la perseveranza per quanti sono impegnati nel dialogo e nella ricerca sincera della pace" così Papa Leone XIV durante il Regina Caeli pronunciato in piazza San Pietro. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Papa Leone XIV: "La nostra preghiera abbraccia i popoli che soffrono per la guerra"

