Papa Leone XIV in Campidoglio | Oggi posso dire che per voi e con voi sono romano

Il 25 maggio 2025, Papa Leone XIV ha incontrato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, esprimendo un forte legame con la città. Con parole toccanti, ha dichiarato: "Oggi, posso dire che con voi e per voi sono romano", sottolineando il suo impegno non solo come leader spirituale, ma anche come parte integrante della comunità romana. Questo incontro segna un importante momento di connessione tra Chiesa e città.

(Agenzia Vista) Roma, 25 maggio 2025 "Appena dopo l'elezione ricordavo ai fratelli e alle sorelle in Piazza San Pietro che sono con loro cristiano e per loro vescovo. Oggi a titolo speciale, posso dire che con voi e per voi sono romano", così Papa Leone XIV durante l'incontro con il sindaco Gualtieri in Campidoglio. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Papa Leone XIV in Campidoglio: "Oggi posso dire che per voi e con voi sono romano"

Domenica prossima, Papa Leone XIV effettuerà una sosta al Campidoglio durante il suo tragitto dal Vaticano alla Basilica di San Giovanni.

Il 25 maggio Papa Leone XIV visiterà il Campidoglio e la basilica di San Giovanni in Laterano, con importanti chiusure stradali e deviazioni dei bus.

Oggi, in Piazzale del Campidoglio, Papa Leone XIV ha dichiarato: "Per voi e con voi sono romano"

