Papa Leone XIV il saluto del Pontefice in Campidoglio | Ora posso dire di essere romano

Papa Leone XIV ha preso parola in Campidoglio, esprimendo il suo legame profondo con la città eterna. "Ora posso dire di essere romano", ha dichiarato, accogliendo l'omaggio del sindaco Roberto Gualtieri. Nel suo discorso, il pontefice ha sottolineato l'importanza di condividere momenti di gioia e responsabilità con i cittadini, ribadendo il suo impegno nella guida spirituale e sociale della comunità romana.

”A titolo speciale, oggi posso dire che per voi e con voi sono romano ”. Lo ha detto Papa Leone XIV ricevendo l’omaggio del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, nella piazza del Campidoglio. “Appena dopo l’elezione, ricordavo ai fratelli e alle sorelle convenuti in Piazza San Pietro che sono con loro cristiano e per loro vescovo: a titolo speciale, oggi posso dire che per voi e con voi sono romano”, ha osservato Papa Prevost. “Siamo pronti ad accogliere a braccia aperte la moltitudine di ragazze e ragazzi che verranno a Roma da tutto il mondo” ha detto Gualtieri. “Siamo felici che ora Roma sia la sua città”, ha aggiunto rivolgendosi al Pontefice L'articolo Papa Leone XIV, il saluto del Pontefice in Campidoglio: “Ora posso dire di essere romano” proviene da Il Fatto Quotidiano... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Papa Leone XIV, il saluto del Pontefice in Campidoglio: “Ora posso dire di essere romano”

Contenuti che potrebbero interessarti

Papa Leone XIV debutta su Instagram: «Il primo saluto del Cristo Risorto»

Papa Leone XIV fa il suo esordio su Instagram, segnando un passo innovativo per la Chiesa. Il 13 maggio, Robert Francis Prevost ha inaugurato il nuovo account @pontifex con un messaggio di pace: «Peace be with you all!».

“La pace sia con tutti voi! Questo è il primo saluto del Cristo Risorto”: Papa Leone sbarca su XIV Instagram

La frase "La pace sia con tutti voi" segna il primo saluto del Cristo risorto e l'inizio del pontificato di Papa Leone XIV, che porta la Santa Sede su Instagram.

Papa Leone XIV, è il giorno dell’insediamento a San Pietro. In migliaia in piazza, il saluto dalla papamobile

Il giorno dell’insediamento di Papa Leone XIV a San Pietro ha visto migliaia di fedeli radunarsi in piazza, accogliendo con entusiasmo il nuovo pontefice.

Se ne parla anche su altri siti

Papa Leone XIV: Un novu principiu per Roma è a Chjesa

Segnala notizie.it: Eri dopu meziornu, u Papa Leone XIV hà fattu a so entrata ufficiale in u Campidoglio, induve hà ricevutu saluti da u merre di Roma, Roberto Gualtieri. In un mumentu pienu di simbulisimu, u Pontefice h ...

Il Papa in Campidoglio: 'Oggi con voi e per voi sono romano'. Gualtieri lo saluta

Si legge su ansa.it: Prima della messa a San Giovanni in Laterano. In mattinata il Regina Coeli dal Palazzo Apostolico: 'Invoco coraggio per chi ricerca dialogo e pace' (ANSA) ...

Papa Leone abbraccia Roma: «Sono romano. La Chiesa? Tenerezza e ascolto»

msn.com scrive: Il pomeriggio da vescovo di Roma. L’incontro con il sindaco. La Messa in San Giovanni in Laterano con la presa di possesso della cattedra, poi l’omaggio alla Madonna in Santa Maria Maggiore ...

Papa Leone XIV arriva a S. Giovanni in Laterano per prendere possesso della basilica