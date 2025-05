Papa Leone XIV e Gualtieri uniscono fede patrimonio e innovazione per una Roma inclusiva

Papa Leone XIV e il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, hanno unito fede, patrimonio e innovazione in un incontro significativo per promuovere una Roma inclusiva. Durante la giornata, il Pontefice ha omaggiato la città , esprimendo un profondo legame con i suoi abitanti e sottolineando l’importanza di unire forze per affrontare le sfide contemporanee con empatia e visione condivisa.

Nel corso della giornata, un importante omaggio ha caratterizzato l'incontro tra Papa Leone XIV e il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, occasione durante la quale il Pontefice ha ribadito il proprio legame con la Capitale. Con sentimento, ha dichiarato di identificarsi con i cittadini romani, sottolineando la sua appartenenza a quella comunità, sia spiritualmente che .

