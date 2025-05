Papa Leone XIV diventa Vescovo di Roma | strade chiuse e il programma completo della giornata

Oggi, Papa Leone XIV assume ufficialmente il ruolo di Vescovo di Roma. La cerimonia si terrà nella Basilica di San Giovanni in Laterano alle 17, con una solenne celebrazione eucaristica. Strade chiuse e un programma completo segnano questa giornata storica, durante la quale il Papa prenderà possesso della Cathedra Romana, simbolo della sua autorità spirituale e pastorale sulla diocesi di Roma.

