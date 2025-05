Papa Leone XIV diventa Vescovo di Roma | strade chiuse e il programma completo della giornata

Oggi, Papa Leone XIV assume ufficialmente il ruolo di Vescovo di Roma in una cerimonia solenne presso la Basilica di San Giovanni in Laterano. In attesa dell'evento, le strade circostanti saranno chiuse al traffico. Alle 17, il Pontefice presiederà la celebrazione eucaristica, prendendo possesso della Cathedra Romana, un momento significativo che sancisce la sua autorità spirituale sulla diocesi. Scopri il programma completo della giornata.

Le notizie pi√Ļ recenti da fonti esterne

