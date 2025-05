Papa Leone XIV alla Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma | Felice di essere vostro nuovo vescovo

Papa Leone XIV, il nuovo vescovo di Roma, si è presentato alla Basilica di Santa Maria Maggiore con un caloroso saluto. In un'atmosfera di festa e attesa, ha annunciato la sua nomina e invitato la comunità a unirsi in un cammino di pace e solidarietà. La Basilica, testimone di storie e fedi, ha accolto con entusiasmo il nuovo pastore, pronto a guidare la Diocesi verso nuovi orizzonti spirituali.

(Agenzia Vista) Roma, 25 maggio 2025 "La pace sia con voi. Buona sera a tutti, grazie per essere qui davanti a questa Basilica in questo pomeriggio, questa sera, quando celebriamo tutti riuniti come membri della Diocesi di Roma la presenza del suo nuovo vescovo Sono felice di trovare tutti voi qui e vi ringrazio di cuore. Questa è una bellissima opportunità per rinnovare questa devozione a Maria, Salus Popoli Romani, che ha accompagnato tante volte il popolo di Roma nelle sue necessità. Dio benedica tutti voi, le vostre famiglie, i vostri cari e ci aiuti tutti a camminare insieme nella Chiesa come unica famiglia di Dio" così Papa Leone XIV affacciandosi dalla loggia della Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma a Roma... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Papa Leone XIV alla Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma: "Felice di essere vostro nuovo vescovo"

Cosa riportano altre fonti

Papa Leone XIV lascia in papamobile la Basilica di San Giovanni in Laterano a Roma - Papa Leone XIV ha ufficialmente assunto la guida della diocesi di Roma, prendendo possesso della Basilica di San Giovanni in Laterano, cattedrale di Roma. Il pontefice ha amministrato una messa solenn ... Scrive ilgiornale.it

Papa Leone XIV visita la Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma - Dopo aver ricevuto l'omaggio della città e aver preso possesso della Basilica di San Giovanni in Laterano, Papa Leone XIV ha visitato la Basilica di Santa Maria Maggiore. (Alexander Jakhnagiev) ... Si legge su ilgiornale.it

Papa Leone XIV prega alla Salus Popoli Romani: "Ci aiuti a camminare uniti" - AGI - Un applauso ha accolto Papa Leone XIV nella Basilica di Santa Maria Maggiore per la venerazione alla Salus Populi Romani. L'icona molto cara ai romani era venerata particolarmente da Papa France ... Si legge su msn.com

Papa Leone XIV arriva a S. Giovanni in Laterano per prendere possesso della basilica