Papa Leone XIV alla Basilica di San Giovanni in Laterano a Roma | Camminiamo insieme

Il 25 maggio 2025, Papa Leone XIV si è presentato alla Basilica di San Giovanni in Laterano a Roma per un'importante celebrazione liturgica. In un'atmosfera di intensa spiritualità, il Papa ha condiviso il suo messaggio di unità e pace con la comunità, sottolineando l'importanza di un cammino condiviso. "Camminiamo insieme", ha esortato, inaugurando così il suo ministero come nuovo vescovo di Roma.

(Agenzia Vista) Roma, 25 maggio 2025 "La pace sia con voi. Cari fratelli e sorelle, comunità di Roma, mi fa tanto piacere essere qui con voi stasera in questo atto liturgico. Abbiamo celebrato l'insediamento come vostro nuovo vescovo di Roma. Grazie a tutti voi. Camminiamo insieme" così Papa Leone XIV affacciandosi dalla loggia della Basilica di San Giovanni in Laterano a Roma. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Papa Leone XIV alla Basilica di San Giovanni in Laterano a Roma: "Camminiamo insieme"

