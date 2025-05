Papa Leone per la prima volta si affaccia dal Palazzo apostolico Poi il messaggio ai romani | Vi offro quel poco che ho e che sono

Papa Leone XIV si affaccia per la prima volta dal Palazzo Apostolico, portando il suo messaggio di speranza ai romani. Durante la recita del Regina Coeli, il Pontefice esprime con umiltà : "Vi offro quel poco che ho e che sono", raccogliendo l’affetto e il calore della comunità . È un momento significativo per Prevost, che prima di oggi si era limitato a comparire dalla Loggia delle Benedizioni.

Papa Leone XIV si è affacciato dal Palazzo apostolico per la recita del Regina Coeli. È la prima volta per Prevost che finora si era affacciato solo dalla Loggia delle... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Papa Leone per la prima volta si affaccia dal Palazzo apostolico. Poi il messaggio ai romani: «Vi offro quel poco che ho e che sono»

Prima telefonata tra Zelensky e Papa Leone XIV. Il presidente ucraino: «Ho invitato il Pontefice a Kiev»

In un significativo primo contatto telefonico, Papa Leone XIV ha conversato con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

