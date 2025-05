Papa Leone per la prima volta si affaccia dal Palazzo apostolico | Invoco coraggio per chi cerca dialogo e pace

Papa Leone, per la prima volta, si affaccia dal Palazzo Apostolico durante la recita del Regina Coeli, invitando con coraggio alla pace e al dialogo. È la prima uscita ufficiale per il Papa Prevost, che fino ad ora aveva mostrato il volto solo dalla Loggia delle Benedizioni. Un gesto simbolico che rinnova il suo invito alla speranza e alla collaborazione tra i popoli.

Papa Leone si è affacciato dal Palazzo apostolico per la recita del Regina Coeli. E' la prima volta per Prevost che finora si era affacciato solo dalla Loggia delle. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Papa Leone per la prima volta si affaccia dal Palazzo apostolico: «Invoco coraggio per chi cerca dialogo e pace»

