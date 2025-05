Papà Billy Joel ti vogliamo bene e sarai sempre con noi | la figlia Alexa Ray impaurita e commossa dopo aver saputo del disturbo neurologico dell’artista

Papà Billy Joel, ti vogliamo bene e sarai sempre nel nostro cuore. La figlia Alexa Ray, impaurita e commossa, reagisce alla notizia del suo disturbo neurologico. Le condizioni di salute dell’artista hanno scosso non solo i fan, ma anche tutta la famiglia, che ha dovuto affrontare l’annullamento dei prossimi concerti a causa di un accumulo di liquidi nel cervello. Un momento difficile, ma pieno d’amore e speranza.

Le condizioni di salute di Billy Joel non hanno preoccupato solo i fan, ma anche tutta la sua famiglia. L’artista ha cancellato tutti i suoi prossimi concerti in Nord America e Inghilterra dopo che gli è stato diagnosticato un accumulo di liquidi nel cervello che ha compromesso “udito, vista ed equilibrio”. Il cantautore statunitense, 76 anni, ha rivelato su Instagram di essere affetto da idrocefalo normoteso, “un disturbo neurologico che può compromettere le capacità cerebrali, tra cui pensiero e concentrazione, memoria, movimento e altro ancora”, afferma la Cleveland Clinic. “Questa condizione è stata aggravata dalle recenti esibizioni in concerto” che hanno comportato “problemi di udito, vista ed equilibrio”, ha fatto sapere il team... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Papà Billy Joel, ti vogliamo bene e sarai sempre con noi”: la figlia Alexa Ray impaurita e commossa, dopo aver saputo del disturbo neurologico dell’artista

