Paola Massoni | Mèlia | oltre la poesia

Il 30 maggio alle 21, l’Associazione Amici dell’Agorà presenta “Mèlia: oltre la poesia” con Paola Massoni presso la Sala Cred di via S. Andrea 33. L’evento ruota attorno all’album “Alkemèlia”, che esplora un percorso musicale insolito e propone una originale interpretazione della “zona di confine”, tra poesia e musica, offrendo un’esperienza artistica innovativa e suggestiva.

Evento “Mèlia: oltre la poesia“, a cura dell’ Associazione Amici dell’Agorà, il 30 maggio alle ore 21, nella Sala Cred in via S.Andrea 33, con Paola Massoni (nella foto). L’album “Alkemèlia“ percorre un insolito sentiero musicale, proponendo un’originale versione della cosiddetta “zona di confine”, ricca di contaminazioni tra musica colta e pop. Contiene le composizioni di Paola Massoni presentate per la prima volta dal vivo nell’ambito della Trilogia teatrale “I Misteriosi Mondi di Mèlia“, un viaggio iniziatico nella natura, nell’anima e nell’oltre (Il sogno, il viaggio, la visione), Premio Speciale “Scrivere per il teatro“ al Concorso Internazionale di Letteratura Città di Pontremoli 2018: un poetico racconto capace di portare i lettori in un’atmosfera surreale al confine tra sogno e realtà. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Paola Massoni: “Mèlia: oltre la poesia“

Trailer LA VISIONE DI MELIA