Palma d' oro a ' Un Simple Accident' | Rasoulof e Panahi esaltano il valore politico del film

All'indomani della Palma d'oro per 'Un Simple Accident', una voce potente si affianca a quella di Jafar Panahi per esaltare l'importanza, anche politica, di un'opera che ha colpito profondamente la giuria di Cannes come rivelato ieri sera dalla presidente Juliette Binoche. Oggi a parlare è infatti Mohammad Rasoulof che, proprio un anno fa, era arrivato rocambolescamente al festival dopo aver ricevuto una condanna a otto anni di detenzione in Iran da cui era fuggito clandestinamente con il suo film 'Il seme del fico sacro', poi riconosciuto sulla Croisette con il Premio speciale della Giuria e la candidatura all'Oscar... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Palma d'oro a 'Un Simple Accident': Rasoulof e Panahi esaltano il valore politico del film

