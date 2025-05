Pallavolo Serie A2 Emma Villas | caccia al tecnico C’è l’idea Francesco Petrella

La Emma Villas cerca un nuovo allenatore in Serie A2 di pallavolo, con l'ipotesi che sia Francesco Petrella, dopo l'addio di Gianluca Graziosi, ormai ufficiale a Taranto. Il vicepresidente Fabio Mechini valuta i candidati, tra cui Petrella, che potrebbe prendere il posto dell'allenatore uscente, dopo due stagioni positive con la squadra. L'obiettivo è rinforzare la rosa e continuare il percorso di crescita del team in vista della prossima stagione.

Potrebbe essere Francesco Petrella (nella foto) il nuovo coach della Emma Villas dopo l'addio, al termine di due discrete stagioni, di Gianluca Graziosi che da pochi giorni è diventato ufficiale a Taranto. Il vicepresidente Fabio Mechini, in attesa di ufficializzare chi, oltre allo schiacciatore Randazzo sarà confermato nella rosa del prossimo campionato, sembra aver puntato forte sul tecnico emiliano reduce da una seconda parte stagione nella massima serie polacca al Psg Stal Nysa. Classe 1989 Petrella è stato per molti anni vice di Lorenzetti a Trento prima di guidare in prima persona, ma poca fortuna, Modena nel 202324 (lui che è oltretutto modenese).

