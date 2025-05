Pallanuoto A2 maschile gara 3 amara per la Vela Ancona | perde di una rete a Salerno e saluta i play-off

Amara sconfitta per la Vela Ancona nella Gara 3 di A2 maschile, che perde di una rete contro Salerno, salutando così i playoff. Nonostante la sconfitta, i dorici di coach Risso escono a testa alta, dimostrando grande cuore e determinazione nel triplice confronto. Solo un gol ha evitato i tiri di rigore, chiudendo una sfida combattuta e emozionante.

ANCONA – Alla fine la Evomet Vela Ancona è costretta alla resa. Gara 3 se la aggiudica la Rari Nantes Salerno, ma i dorici di coach Risso escono a testa altissima dal triplice confronto. Un solo gol, stavolta, evita che la gara finisca ai tiri di rigore come al Passetto e consegna il passaggio in. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Pallanuoto A2 maschile, gara 3 amara per la Vela Ancona: perde di una rete a Salerno e saluta i play-off

