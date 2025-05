Pallacanestro | Trieste dice addio ai Playoff Brescia trionfa

La Pallacanestro Trieste perde contro Brescia 88-92, concludendo la serie sul 3-1 e dicendo addio ai playoff. La partita, giocata al PalaTrieste in un clima surreale, è stata caratterizzata da due blackout che hanno influito sull’andamento del match. Brescia ha trionfato, interrompendo il sogno playoff della squadra triestina, che si ferma ai quarti di finale.

La Pallacanestro Trieste soccombe al Germani Brescia, che porta a casa la vittoria al PalaTrieste con 88-92, chiudendo la serie sul 3-1. Sfuma così ai tempi supplementari il sogno dei Playoff per la squadra Triestina. La partita, in un clima surreale, è stata segnata da due blackout, uno a un.

