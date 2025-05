Pallacanestro Massa sfida Altopascio | gara decisiva nei playoff Divisione regionale 3

La Pallacanestro Massa affronta oggi, alle ore 20 al PalaOliveti, la sfida decisiva contro Altopascio nei playoff della Divisione regionale 3. Dopo la sconfitta 62-53 in gara uno, i livornesi sono obbligati a vincere per sperare nella qualificazione. La partita rappresenta un primo o ultimo match per la squadra di coach Rigano, che deve per forza ottenere il risultato per continuare il percorso nei playoff.

Partita da dentro o fuori quella che la Pallacanestro Massa gioca questa sera (PalaOliveti, ore 20) contro Altopascio e valida per gara due dei playoff della Divisione regionale 3. Dopo la sconfitta in lucchesia per 62-53 in gara uno, la squadra di coach Luca Rigano è obbligata a vincere per poter andare a gare tre e poi sperare nel colpaccio, nuovamente sul parquet di Altopascio domenica 1° giugno. Per andare alla bella non importa l’eventuale differenza canestri, ma ai biancorossi basta solo vincere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pallacanestro Massa sfida Altopascio: gara decisiva nei playoff Divisione regionale 3

