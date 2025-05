Palio estrazione il 25 maggio Ecco chi è più fortunato

Il 25 maggio 2025 alle 19, si tiene l’estrazione del Palio, evento molto atteso. Con solo cinque Contrade di diritto sul tufo, le strategie sono state sospese, creando un’atmosfera di grande suspense. Ogni Contrada aveva pianificato le proprie mosse per questa data e oltre, rendendo il Palio più imprevedibile e affascinante. La giornata promette di regalare sorprese e di definire chi sarà più fortunato per le future sfide.

Siena, 25 maggio 2025 – “ Un mezzo Straordinario”, l’ estrazione oggi alle 19. Attesissima perché, con sole 5 Contrade di diritto sul tufo, è stata capace di congelare le strategie. O meglio, ciascuna Contrada ha seminato e ipotizzato le strade da intraprendere prima e soprattutto dopo il 25 maggio. Da stasera, dunque, iniziano i giochi di Provenzano. Considerato che Aquila e Torre saranno al secondo ordine di trifore e che il Nicchio in caso di uscita sconterebbe la squalifica, incrociano le dita Lupa, Valdimontone, Oca, Leocorno, Bruco, Pantera, Civetta, Chiocciola, Giraffa e Onda. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Palio, estrazione il 25 maggio. Ecco chi è più fortunato

