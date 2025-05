Palio di Siena 2 luglio 2025 | Lupa Oca Bruco Valdimontone e Pantera le contrade estratte

Il Palio di Siena del 2 luglio 2025 si preannuncia avvincente, con Lupa, Oca, Bruco, Valdimontone e Pantera pronte a sfidarsi sul tufo. Secondo il Regolamento per il Palio e le recenti deliberazioni della Giunta comunale, si delineano le regole per il sorteggio e l'esclusione di alcune contrade, definendo così il quadro di competizione di una delle manifestazioni più affascinanti e storiche d'Italia.

Secondo gli articoli contenuti nel capitolo III (dal titolo ''Dei sorteggi preparatori e del mossiere'') del ''Regolamento per il Palio'' e le deliberazioni della Giunta comunale con le quali è stata disposta l'esclusione della partecipazione a un Palio e alle rispettive prove della Nobile Contrada dell'Aquila e l'esclusione per un totale di due Palii e alle relative prove della Contrada della Torre, le bandiere delle due Contrade sono state esposte agli ultimi posti delle finestre del secondo piano di Palazzo Pubblico; le due Contrade hanno dunque scontato un'esclusione della partecipazione a un Palio e alle rispettive prove...

Palio di Siena, estratte Lupa, Oca, Bruco, Valdimontone e Pantera

Oggi, 25 maggio, si è svolta l'estrazione delle Contrade per il Palio di Siena del 2 luglio 2025. Hanno avuto la fortuna di essere sorteggiate Lupa, Oca, Bruco, Valdimontone e Pantera, che si uniscono a Tartuca, Chiocciola, Drago, Selva e Istrice, già qualificate di diritto.

