Palio di Legnano è il grande giorno | si muove il Carroccio Poi le batterie e la gara tra le contrade

Il Palio di Legnano 2025 si apre con il Carroccio che si muove, accompagnato dalle batterie e dalla gara tra le contrade. Il clima primaverile e il cielo sereno contribuiscono a un’atmosfera perfetta per la sfilata e la corsa al campo. Le condizioni meteorologiche favorevoli rendono questa edizione ancora più speciale, creando l’atmosfera ideale per la tradizione e la passione che animano la festa nella città.

Temperature primaverili, cielo sereno con leggere velature, condizioni tali da garantire un clima ideale per la sfilata per le vie della città e la corsa al campo: anche il meteo ha deciso di dare un contributo decisivo all’attesa edizione 2025 del Palio di Legnano e così tutto è pronto per la giornata che rappresenta il culmine di un anno di lavoro per le otto Contrade, la Fondazione Palio e le istituzioni che a vario titolo contribuiscono al risultato della manifestazione. La lunga marcia di avvicinamento alla corsa si aprirà alle 10 con la tradizionale messa sul Carroccio tenuta da monsignor Angelo Cairati, prevosto e decano di Legnano: un momento che precede l’investitura religiosa dei capitani di contrada, la benedizione dei cavalli e dei fantini e il classico volo delle colombe che dovrebbe, in condizionale è d’obbligo, suggerire il nome della Contrada vincitrice. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Palio di Legnano, è il grande giorno: si muove il Carroccio. Poi le batterie e la gara tra le contrade

Terremoto nei Campi Flegrei, il giorno dopo la grande paura

Un giorno dopo la grande paura, i Campi Flegrei continuano a tremare. Ieri sono state registrate 49 scosse, segno di uno sciame sismico che, sebbene terminato, ha lasciato un clima di apprensione tra la popolazione.

Anche Roma è pronta ad accogliere il grande evento di Eurospin Viaggi: in palio, 3.000€ di buono viaggio e altri premi imperdibili

Roma si prepara ad accogliere Eurospin Viaggi, un evento imperdibile con in palio 3.000€ in buoni viaggio e premi esclusivi.

Legnano, il sindaco Radice: "Il Palio 2025 è in regola"

Legnano, 15 maggio 2025 – Il sindaco Lorenzo Radice rassicura i cittadini: il Palio di Legnano 2025 si svolgerà nel completo rispetto delle normative vigenti.

Verso il Palio di Legnano 2025! Tutte le informazioni

Secondo sportlegnano.it: È cominciato il conto alla rovescia. La città è in fermento, le contrade in subbuglio: Legnano si prepara a vivere il giorno più atteso dell’anno. Il Palio è alle porte.

Palio di Legnano 2025, l'attesa si fa vibrante. Provaccia entusiasmante, vince Sant'Erasmo

Si legge su msn.com: Ha dominato sia la prima batteria che la finale conquistando subito la testa. Una gara che ha davvero fatto entrare nel vivo il fine settimana del Palio.

LEGNANO: ecco il giorno del Palio!

Riporta sportlegnano.it: Il Palio di Legnano si articola in vari momenti principali: 1. **La Sfilata Storica**: Uno dei momenti più suggestivi del Palio è la grande sfilata storica che si snoda per le vie della città. I ...

Legnano - Palio, Peso e reggenze: presentazioni emozionanti