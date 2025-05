palio di legnano dopo la messa sul carroccio tocca alla sfilata storica più bella d italia poi la sfida fra le 8 contrade per la conquista del crocione

Il Palio di Legnano, cuore della tradizione, raggiunge il suo apice con la storica sfilata e la sfida tra le otto contrade per il celebre Crocione. Dopo la messa sul Carroccio, l’atmosfera si infiamma con canti, colori e passione, rendendo questa manifestazione la più affascinante d’Italia. Un momento di grande storia e coinvolgimento, che unisce la comunità legnanese in un’antica battaglia di orgoglio e tradizione.

Legnano (Milano), 25 maggio 2025 – I l Palio di Legnano è entrato nel vivo, con la sfilata storica che ha preso il via questo pomeriggio alle 14,30 dopo una mattinata estremamente partecipata, a cominciare dalla solenne messa in piazza San Magno. Oltre mille figuranti di tutte le otto contrade cittadine si sono radunati in piazza Carroccio e hanno dato il via alla sfilata. Il carosello storico – ad ammirarlo centinaia di persone che hanno invaso fin dalle prime ore del mattino Legnano – attraversa via Gilardelli, largo Tosi, piazza IV Novembre, corso Italia, piazza Monumento, piazza del Popolo, via Venegoni e via XX Settembre, per poi arrivare allo stadio Mari... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it