Palermo cammina con la medaglia d' oro olimpica Maurizio Damilano | Percorsi della salute in tutta la città

Palermo ha accolto con entusiasmo Maurizio Damilano, medaglia d'oro olimpica, in occasione del convegno "Walking Friends" a Villa Niscemi. Questo evento segna una tappa siciliana del progetto internazionale "Cities for Better Health", dedicato alla promozione dell'attività fisica come strumento di prevenzione per le malattie croniche non trasmissibili, con un focus sull'obesità e il diabete. Un'importante iniziativa per migliorare il benessere della comunità.

A Villa Niscemi si è svolto il convegno “Walking Friends”, tappa siciliana del progetto internazionale Cities for better health che promuove l’attività fisica come strumento di prevenzione e cura per le malattie croniche non trasmissibili, con particolare attenzione a obesità e diabete. A dare il... 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Palermo cammina con la medaglia d'oro olimpica Maurizio Damilano: "Percorsi della salute in tutta la città"

Approfondisci con questi articoli

Pronostico Palermo-Carrarese e SudTirol-Bari: vincere e sperare

Nell'ultimo atto della Serie B, Palermo e SudTirol si preparano a sfide decisive: Palermo-Carrarese e SudTirol-Bari.

La curva contesta, la squadra invece non risponde: il Palermo è in silenzio stampa

Il clima in casa Palermo è teso dopo il deludente pareggio casalingo contro la Carrarese. La squadra, contestata dalla curva, ha deciso di entrare in silenzio stampa, evitando qualsiasi commento.

Fiamme Oro, Silvia Semeraro porta a casa una medaglia di bronzo

Fiamme Oro, Silvia Semeraro, conquista una medaglia di bronzo ai Campionati Europei di Karate 2025 a Yerevan.

Su questo argomento da altre fonti

Alle Olimpiadi culinarie medaglia d'argento al team Palermo

ansa.it scrive: Si sono appena concluse a Stoccarda le Olimpiadi culinarie Ika che hanno decretato il successo del Culinary Team Palermo capitanato ... è stata assegnata la Medaglia d'Argento per il tavolo ...

Palermo, alzati e cammina

Scrive livesicilia.it: Sfida di grande prestigio sabato sera al Barbera: il Palermo ospita la capolista Milan. Un confronto delicatissimo, visto che arriva nel momento più difficile della stagione rosanero. Miccoli e ...

#catania #tifoso #scherzo amici di palermo rincorrono amico di Monreale