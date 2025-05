Palermo cammina con la medaglia d' oro olimpica Maurizio Damilano | Percorsi della salute in tutta la città

Palermo ha accolto Maurizio Damilano, medaglia d'oro olimpica, durante il convegno "Walking Friends" a Villa Niscemi. Questo evento rappresenta una tappa cruciale del progetto internazionale Cities for better health, che promuove l'attività fisica come strumento fondamentale per la prevenzione e la cura delle malattie croniche non trasmissibili, con un focus particolare su obesità e diabete. Un'iniziativa che mira a trasformare la salute della comunità attraverso il movimento.

