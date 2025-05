Pago Veiano ha donato l’olio per la lampada votiva di San Pio

Pago Veiano ha rinnovato il suo legame spirituale con San Pio, donando l'olio per la lampada votiva. Il sindaco De Ieso e una delegazione di cittadini hanno preso parte a una cerimonia solenne a Pietrelcina, celebrando la tradizione e la devozione verso il Santo. Questo gesto rappresenta un forte segno di connessione tra comunità e fede.

Comunicato Stampa Il sindaco De Ieso e una delegazione di cittadini hanno partecipato al rito solenne a Pietrelcina, rinnovando il legame spirituale con il Santo Con una cerimonia intensa e partecipata, il Comune di Pago Veiano ha preso parte a

