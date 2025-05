Pagelle Venezia Juve | il rigore di Locatelli e i guantoni di Di Gregorio valgono la Champions aura Yildiz VOTI

Nell'ultima giornata di campionato, il match tra Venezia e Juventus ha regalato emozioni e intense prestazioni. Un rigore di Locatelli e i prodigiosi interventi di Di Gregorio hanno segnato la sfida, cruciale per la corsa alla Champions. In questa analisi, Marco Baridon presenta i voti e i giudizi sui protagonisti del confronto, che ha chiuso la stagione 2024/25 sul campo dello Stadio Penzo di Venezia.

di Marco Baridon Pagelle Venezia Juve: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 38ª giornata del campionato di Serie A 202425. (inviato allo Stadio Penzo di Venezia) – Pagelle Venezia Juve: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 38ª giornata del campionato di Serie A 202425 Di Gregorio 7 – Ci sono i suoi guantoni sulla qualificazione in Champions League della Juventus. Toglie dal sette un gol già fatto, di Doumbia: parata sensazionale, che mette la ciliegina sulla torta su un campionato importante, importantissimo del numero 29 bianconero. Il suo primo a Torino...

