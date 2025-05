Pagelle Torino-Roma 0-2 Ranieri | Abbiamo dato tutto

Il 25 maggio segna la conclusione della stagione della Roma, in un match cruciale contro il Torino. I giallorossi, guidati da Ranieri, sono determinati a dare il massimo per guadagnare un posto in Champions League. La partita, in programma alle 20:45, rappresenta un'ultima opportunitĂ per brillare e sperare in un risultato favorevole anche dalla partita della Juventus. Un'esperienza che promette emozioni intense e grandi aspettative.

La giornata di oggi 25 maggio sancirĂ la fine della stagione della Roma. In quest’ultimo turno di campionato, i giallorossi scopriranno quale competizione europea disputeranno la prossima annata. Per raggiungere la Champions League, servirĂ battere alle ore 20:45 con il Torino e sperare che la Juventus non batta il Venezia. I capitolini sperano di mettere in cascina 3 punti estremamente pesanti, sotto ogni punto di vista. Seguite insieme alla redazione di SololaRoma.it la cronaca testuale dei 90? minuti all’Olimpico Grande Torino. 51 minuti fa 25 Maggio 2025 23:09 23:09 Le parole di Ranieri a Dazn... 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Pagelle Torino-Roma 0-2, Ranieri: “Abbiamo dato tutto”

