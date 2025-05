Pagelle Torino-Roma 0-2 LIVE Ranieri | Abbiamo dato tutto

Il 25 maggio segna un momento cruciale per la Roma, che chiude la stagione in un match decisivo contro il Torino. Con il fischio d'inizio alle 20:45, i giallorossi sono chiamati a dare il massimo per conquistare un posto in Champions League. I tifosi attendono con trepidazione le pagelle della partita, sperando di festeggiare un traguardo importante per la prossima stagione.

La giornata di oggi 25 maggio sancirà la fine della stagione della Roma. In quest’ultimo turno di campionato, i giallorossi scopriranno quale competizione europea disputeranno la prossima annata. Per raggiungere la Champions League, servirà battere alle ore 20:45 con il Torino e sperare che la Juventus non batta il Venezia. I capitolini sperano di mettere in cascina 3 punti estremamente pesanti, sotto ogni punto di vista. Seguite insieme alla redazione di SololaRoma.it la cronaca testuale dei 90? minuti all’Olimpico Grande Torino. 11 minuti fa 25 Maggio 2025 23:09 23:09 Le parole di Ranieri a Dazn... 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Pagelle Torino-Roma 0-2 LIVE, Ranieri: “Abbiamo dato tutto”

