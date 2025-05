Pagelle Milan-Monza i voti della Gazzetta | Camarda merita fiducia

Nella sfida della 38^ giornata di Serie A tra Milan e Monza, terminata 2-0 per i rossoneri, le pagelle de 'La Gazzetta dello Sport' offrono un'analisi dettagliata delle prestazioni. In particolare, Camarda ha impressionato, guadagnandosi un voto che giustifica la fiducia riposta in lui. Scopriamo insieme i giudizi sui protagonisti di una partita decisiva per il Milan.

Le pagelle di Milan-Monza 2-0, partita della 38^ giornata della Serie A 2024-2025. Voti e giudizi rossoneri de 'La Gazzetta dello Sport'

Nella finale di Coppa Italia 2024/2025, il Milan affronta il Bologna in un match ricco di emozioni e tensioni.

In occasione della sfida tra Torino e Inter, Zalewski si è distinto con una prestazione superba, conquistando le prime pagine dei giornali sportivi.

La serata storica si è tinta di emozioni e imprese in campo, con Ndoye imprendibile e Beukema che ha dimostrato il suo valore da vero "Braveheart".

Milan-Monza 2-0, voti e pagelle: Camarda coinvolgente, Musah è rimasto a Zagabria

Riporta informazione.it: Milan-Monza 2-0, voti e pagelle. Si chiude il campionato e la stagione rossonera in un clima surreale e di contestazione: i tifosi rossoneri protestano a Casa Milan nel pomeriggio e poi nei primi 18..

Milan-Monza, le pagelle di Crudeli: “VERGOGNA TOTALE!!! Voto zero per…”

Secondo msn.com: Le pagelle della gara di Serie A Milan-Monza, con i voti e il commento di Tiziano Crudeli per ogni giocatore rossonero e per mister Conceicao ...

PAGELLE E TABELLINO DI MILAN-MONZA 2-0: Gabbia simbolo di milanismo, Musah spaesato

calciomercato.it scrive: Voti, top e flop del match di San Siro, valevole per la 38a giornata del campionato di Serie A, tra i rossoneri e i biancorossi ...

